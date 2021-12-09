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В ВТБ указали на рекордный за семь лет рост ставок на рынке вкладов

15.12.2021 11:42
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на российском рынке может вырасти по итогам 2021 года в 1,7 раза. Такой прогноз дали в ВТБ, уточнив, что в первой половине декабря доходность достигла уже 7% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,2%.

На движение ставок по рублевым депозитам традиционно влияет ключевая ставка ЦБ, напоминают в банке. Как правило, рынок реагирует на рост или снижение этого индикатора в течение нескольких недель. «С конца июля этого года, когда регулятор существенно увеличил ключевую ставку для нивелирования инфляции, мы наблюдаем поступательный рост ставок по рублевым депозитам: банки сфокусировались на фиксации долгосрочных розничных пассивов в условиях роста ставок», — комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Он обращает внимание на то, что рост ставок в 2021 году сопоставим с 2014 годом, когда за аналогичный период средневзвешенные ставки по рублевым депозитам на срок от года выросли более чем в два раза. При этом причины действий регулятора радикально отличались от текущей ситуации: тогда существенное повышение ставки было призвано удержать от резкого падения курс национальной валюты.

«По итогам 2021 года мы ожидаем роста средневзвешенных ставок по рублевым вкладам сроком свыше года более чем в 1,7 раза — таким образом, средние ставки по ним могут достигнуть 7,5% годовых и более. Определяющим фактором станет решение Банка России на предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке, которая может вырасти до 8,5%, то есть фактически удвоиться по итогам года», — отмечает Степочкин.

15.12.2021 00:01

Он напоминает, что обратной стороной роста доходности депозитов может стать процентный риск, который возникает при снижении рыночной ставки. В начале 2015 года ключевая ставка начала снижаться почти сразу после резкого повышения, и для многих банков этот риск реализовался — прежде всего по долгосрочным вкладам с возможностью пополнения. Так называемые «токсичные» депозиты ухудшали балансы кредитных организаций в течение нескольких лет и оказывали давление на процентную маржу.

«Однако сегодня и на горизонте 2022 года такой сценарий исходя из поведения банковского сектора пока не прогнозируется, — полагает эксперт ВТБ. — Мы видим, что банки учли опыт 2014 года и не предлагают вклады с опцией пополнения по высоким ставкам на длинные сроки. Более того, многие кредитные организации ограничивают привлечение сроками в полтора — два года, которые позволяют эффективно планировать процентные риски».

По словам Степочкина, «для вкладчика ситуация на рынке складывается позитивно: рост ставок вернул ранее утраченную популярность срочным сбережениям и дал возможность нивелировать инфляционные потери».

«Разворот тренда очень хорошо заметен по изменению структуры рынка: если за первое полугодие 2021 года с рублевых вкладов население забрало более 865 млрд рублей, то лишь за первые четыре месяца второго полугодия на такие депозиты вернулась примерно половина этой суммы, и тренд очевидно продолжится по итогам ноября — декабря. Противоположная ситуация сложилась со средствами до востребования в национальной валюте: за первое полугодие рост остатков на рублевых текущих и накопительных счетах составил порядка полутриллиона рублей, а за период июля — октября 2021 года — в десять раз меньше», — отмечается в аналитической записке ВТБ.

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Ставка: от 5.5%
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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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