НБКИ: выдача потребкредитов сокращается уже третий месяц

Количество выданных потребкредитов снижается третий месяц подряд — в ноябре 2021 года их было выдано 1,36 млн, что на 0,5% меньше показателей предыдущего месяца, по сравнению с августом текущего года в ноябре выдача сократилась на 8,4%. За 11 месяцев 2021 года было выдано 15,09 млн потребкредитов, или на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (78,4 тыс. штук), Московской области (66,2 тыс.), Краснодарском крае (53,3 тыс.), Республике Башкортостан (48,9 тыс.) и Санкт-Петербурге (48,7 тыс.).

По количеству выданных кредитов наиболее глубокое сокращение в ноябре по сравнению с октябрем продемонстрировали Тюменская область (минус 6,1%), Приморский (минус 6%) и Пермский (минус 4,4%) края, а также Тульская область (минус 4,2%) и Красноярский край (минус 3,4%). В ряде регионов выдача потребкредитов за месяц выросла в том числе в Республике Башкортостан (плюс 6,4%), Ростовской области (плюс 3,8%), Ставропольском крае (плюс 3,7%), Нижегородской области (плюс 3%) и Республике Татарстан (плюс 2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 0,5%.