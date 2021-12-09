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Эксперты прогнозируют усиление защиты компаний от кибератак

15.12.2021 13:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Глобальные организации в 2022 году будут более внимательными и лучше подготовленными к сдерживанию киберрисков благодаря комплексному, проактивному, ориентированному на облака подходу, прогнозируют в компании Trend Micro Incorporated. Решающее значение для управления рисками и защиты сотрудников получат исследования, прогнозирование и автоматизация.

Также исследователи Trend Micro прогнозируют, что злоумышленники сосредоточат атаки программ-вымогателей на рабочих нагрузках в облаках и центрах обработки данных, а также на незащищенных сервисах, воспользовавшись тем, что значительное число сотрудников продолжает работать из дома. Злоумышленники будут использовать вновь обнаруженные уязвимости в рекордно короткие сроки, причем эти уязвимости будут связаны с ошибками повышения привилегий, что в сочетании друг с другом повысит успешность атак. Под прицелом окажутся системы Интернета вещей, глобальные цепочки поставок, облачные среды и функции DevOps. Более сложные версии массового вредоносного ПО будут нацелены на МСБ.

Многие организации будут готовы к вызовам, поскольку уже начали выстраивать и внедрять стратегию упреждающего снижения возникающих рисков. Для этого они повысят внимание к выявлению брешей в системах безопасности; малые и средние предприятия, ориентированные на облачные вычисления, улучшат базовую защиту, используют принципа нулевого доверия, чтобы защитить международные цепочки поставки, и т. д.

Мошенники знают, что в канун праздников компании раздают бонусы и подарки своим клиентам, и пользуются этим.

 13.12.2021 16:16

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