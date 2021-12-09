Правительство утвердило правила работы «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП

Правительство утвердило постановление, которое обеспечит работу нового инструмента поддержки малого и среднего бизнеса — «зонтичного» механизма государственных поручительств по кредитам, выдаваемым предприятиям и организациям. Об этом сообщили в Кабмине, уточнив, что решение принято в рамках поручения президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

Инструмент «зонтичных» поручительств предназначен для предприятий, не обладающих достаточным залогом. Чтобы облегчить им доступ к кредитным ресурсам, оператор программы — Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выдает поручительства по кредитам банкам, принимая на себя часть рисков бизнеса.

Механизм в пилотном режиме действует с сентября. «Новое постановление правительства позволит закрепить его, сделать процесс быстрее и обеспечить возможность получения кредитов с господдержкой максимальному числу малых и средних предприятий», — поясняется в сообщении правительства.

«Особенность нового механизма в том, что поручительство по кредиту предоставляется мгновенно в «одном окне» банка вместе с кредитом. Таким образом, представителям малого и среднего бизнеса больше не нужно дополнительно обращаться в Корпорацию МСП и дожидаться одобрения», — подчеркивается в релизе.

За три месяца под поручительство Корпорации МСП выдано более 1,5 тыс. кредитов на сумму 12,7 млрд рублей. При этом каждый четвертый кредит выдан предпринимателям из пострадавших из-за пандемии отраслей, следует из сообщения. Первые итоги пилотного проекта уже говорят о том, что этот механизм позволяет снижать процентные ставки и расширять доступ большего числа малых и микропредприятий к кредитованию, указывают в Кабмине.

Средняя процентная ставка составляет 10%, а без механизма она была бы минимум на 1,5 процентного пункта выше, следует из релиза. Заемное финансирование стало доступно тем предпринимателям, которые ранее не могли получить кредиты. Сегодня на эту категорию приходится каждый пятый кредит в рамках механизма. В портфеле 97% составляют компании малого и микробизнеса.

Заемные средства с госгарантией можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а также на рефинансирование кредита.

В свою очередь Корпорация МСП сообщает, что в 2022 году перечень банков, выдающих кредиты под ее «зонтичные» поручительства, будет расширяться. Наряду с федеральными финансово-кредитными организациями к участию в проекте будут привлекаться региональные банки для расширения доступа бизнеса к финансированию под 50-процентное поручительство корпорации, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В 2021 году самые крупные банковские организации страны уже подключились к «зонтичному» механизму, и сейчас мы работаем с семью банками федерального уровня и двумя — регионального. Для расширения охвата «зонтичного» механизма и его приближения к бизнесу на местах Корпорация МСП намерена привлечь региональные банковские организации. Мы рассчитываем на их сети, которые часто охватывают все районы и города в субъектах РФ, где они присутствуют», — сказал он.

«Приземление» и расширение охвата «зонтичного» механизма будет одной из приоритетных задач Корпорации МСП в 2022 году. За счет масштабирования проекта количество получателей кредитов из числа средних, малых и микропредприятий должно увеличиться кратно, ожидают в корпорации.

«Мы рассчитываем, что в 2022 году под наше поручительство будет выдано не менее 7 тысяч кредитов, что позволит привлечь предпринимателям порядка 170 миллиардов рублей финансирования», — отметил Исаевич.

В Корпорации МСП напоминают, что механизм предусматривает покрытие до 50% от суммы кредита. Размер поручительства по кредиту одного предпринимателя — до 1 млрд рублей. Срок кредита может составлять не более 180 месяцев.



Ранее сообщалось, что с сентября 2021 года кредиты на условиях «зонтичного» механизма выдают ВТБ, «Открытие», МСП Банк, Промсвязьбанк, РНКБ и СберБанк, а в ноябре к ним присоединились Альфа-Банк, Совкомбанк и «Ак Барс».