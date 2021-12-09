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Дедом Морозом и Снегурочкой чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры

16.12.2021 20:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Дедом Морозом и Снегурочкой чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры: представители этих профессий чаще всего размещают на «Юле» объявления об оказании этих услуг. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «VK Работа» и сервисом объявлений «Юла».

Так, согласно опросу, в топ-10 профессий, представители которых готовы сыграть новогодних персонажей, также вошли продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы-консультанты, кассиры и разнорабочие.

В среднем на подработке Дедом Морозом и Снегурочкой можно выручить около 2 тыс. рублей за час. Однако больше всего за такие услуги просят курьеры — около 3,7 тыс. рублей за час. Меньше всего за работу зимним волшебником получают кассиры: им удается зарабатывать около 1,2 тыс. рублей в час.

Специалисты сервисов также посчитали, за сколько часов работы могут окупиться расходы на такую подработку. Так, аренда костюма на «Юле» стоит примерно 980 рублей в сутки. А вот покупка будет стоить уже дороже — от 1,8 тыс. до 4 тыс. рублей. Таким образом, в среднем на выход «в плюс» представителям разных профессий потребуется около двух часов работы.

Спрос на Дедов Морозов и в этом году будет низким, при этом каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом, а некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1000 родителей детей от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.

 10.12.2021 21:40

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