Дедом Морозом и Снегурочкой чаще всего подрабатывают менеджеры, администраторы и курьеры: представители этих профессий чаще всего размещают на «Юле» объявления об оказании этих услуг. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «VK Работа» и сервисом объявлений «Юла».

Так, согласно опросу, в топ-10 профессий, представители которых готовы сыграть новогодних персонажей, также вошли продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы-консультанты, кассиры и разнорабочие.

В среднем на подработке Дедом Морозом и Снегурочкой можно выручить около 2 тыс. рублей за час. Однако больше всего за такие услуги просят курьеры — около 3,7 тыс. рублей за час. Меньше всего за работу зимним волшебником получают кассиры: им удается зарабатывать около 1,2 тыс. рублей в час.

Специалисты сервисов также посчитали, за сколько часов работы могут окупиться расходы на такую подработку. Так, аренда костюма на «Юле» стоит примерно 980 рублей в сутки. А вот покупка будет стоить уже дороже — от 1,8 тыс. до 4 тыс. рублей. Таким образом, в среднем на выход «в плюс» представителям разных профессий потребуется около двух часов работы.