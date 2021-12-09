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​Банк «ЦентроКредит»​ вновь стал спонсором Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары»

15.12.2021 17:08
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Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы
ЦентроКредит

Банк «ЦентроКредит» вновь стал спонсором Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары», который пройдет в Москве в Концертном зале имени П. И. Чайковского с 23 по 27 марта 2022 года.

Приглашаем клиентов и партнеров банка на главный фестиваль академической гитарной музыки в России.

«Виртуозы гитары» — ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары. За 14 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты более чем из 25 стран мира.

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» был основан в 1989 году и уже 32 года успешно работает в российском банковском секторе. По данным на середину 2021 года, по рейтингу агентства «Интерфакс-ЦЭА», банк «ЦентроКредит» входит в число крупнейших банков России, занимая 35-е место по размеру собственного капитала и 62-е место по размеру активов. В октябре 2021 года агентство S&P повысило рейтинг банка до «B+» с «B» со «стабильным» прогнозом.

Банк предоставляет своим клиентам полный спектр услуг на фондовом рынке. Начиная с 2020 года для клиентов банка стали возможны удаленное открытие брокерского счета и работа на рынке без посещения офисов банка.

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