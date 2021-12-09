Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено 32,4 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,6625—74,12 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,3575 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 5,5 тыс. сделок на 349,7 млн евро по курсам от 83,0425 до 83,3925 рубля за евро.



Рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре.

«Несмотря на снижение цен на нефть, в ходе сессии рубль консолидировался по отношению к основным мировым валютам, и лишь ближе к вечеру в национальной валюте наметилось преобладание продаж, в результате чего доллару удалось подняться до 74 рублей», — комментирует эксперт. По его прогнозу, подъем пары доллар/рубль может быть поддержан решениями ФРС США, что приведет к выходу американской валюты в район 75 рублей.

При этом сдерживающим фактором для роста доллара выступит ожидание решения ЦБ РФ по ставке, продолжает аналитик. «Подъем ставок российским регулятором может сделать рублевые активы более привлекательными, что поспособствует росту спроса на национальную валюту», — пояснил он.