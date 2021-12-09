Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: все растет, несмотря на решение ФРС
По итогам среды мировые рынки продемонстрировали позитивную динамику. Покупки преобладали, несмотря на сигналы от Федеральной резервной системы США.
Так, американский регулятор ускорил вдвое темпы сворачивания программы количественного смягчения, что уже в январе существенно повлияет на темпы притока новой ликвидности на рынки, а также позволит свернуть программу в марте. Плюс к этому, руководители ФРС ожидают по три повышения ставки в 2022 и 2023 годах. Также стоит отметить, что были ухудшены прогнозы по росту американской экономики на ближайшие два года и повышены прогнозы по инфляции. Все сигналы от американского регулятора говорят о том, что он готов идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики. При этом действовать ФРС будет с оглядкой на экономическую ситуацию и готова снизить темпы подъема ставок, если увидит ухудшение экономической ситуации.
Несмотря на готовность ФРС пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, мировые рынки перешли к росту. Так, индекс MSCI World по итогам дня поднялся на 1,2%. В Штатах индексы Dow Jones и S&P 500 в среду выросли на 1,1% и 1,7% соответственно, а лидерами стали сектора здравоохранения и высоких технологий. Отметим, что в аутсайдерах оказался энергетический сектор, потерявший 0,4%.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Большинство ведущих азиатских индексов прибавляют до 0,4%, а на рынке Японии рост составляет порядка 2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию среды, прибавляя чуть более 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,9%, торгуясь в районе 74,5 доллара за баррель. Из важных макроэкономических событий сегодня выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за декабрь, а также данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил около 0,1%, закончив основную сессию в районе 3 620 пунктов. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов, что может вывести российский рынок уже на старте основной сессии в район 3 660 пунктов. При этом текущий рост часть игроков могут использовать для закрытия длинных позиций, что сдержит подъем котировок наших акций и к концу дня может привести к нивелированию части утреннего роста.
В среду доллар по отношению к рублю потерял 0,1%, евро укрепился на аналогичную величину. Сегодня на утренней сессии рубль умеренно слабеет по отношению к основным мировым валютам. Однако в дальнейшем покупки в рубле могут возобладать на фоне поддержки национальной валюты со стороны рынка энергоносителей. В результате пара доллар/рубль может сделать в ходе торгов существенный шаг к отметке 73 рубля. Плюс к этому, инвесторы ожидают, что в пятницу ЦБ РФ пойдет на повышение ставки, что может увеличить привлекательность рублевых активов и, соответственно, повысить спрос на рубль. Также стоит отметить начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется на 27 декабря, — это также окажет поддержку национальной валюте.
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