Почти две трети российских компаний собираются платить сотрудникам больше

Около 60% российских компаний планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговой компании Hays. Эксперты считают, что на это могли повлиять рост экономики, изменения на рынке труда, отток мигрантов, инфляция, новые крупные инфраструктурные проекты и финансовая возможность у крупных компаний поднимать зарплаты работникам.

По данным исследования, примерно 56% опрошенных компаний в России и странах СНГ увеличили доходы своих сотрудников в 2021 году. Это больше, чем в 2020 году (48%), но пока меньше, чем в 2019 году (74%). Более трети (37%) работодателей сохранили сотрудникам доходы на уровне 2020 года.

Экономика восстановила позиции после ковидного провала 2020 года. Отчасти это связано с инфраструктурными проектами государства, а отчасти — с высокими ценами на энергоресурсы, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. «Нужны рабочие руки. Появились трудности, связанные с пересечением границы трудовыми мигрантами, особенно в сфере ЖКХ, в сфере строительства. Чтобы заместить мигрантов, работодатели поднимают зарплаты и будут поднимать дальше. Давать какие-то прогнозы по сфере занятности — дело неблагодарное. Экономика сырьевая, и ситуация в ту или иную сторону может качнуться очень быстро. В долгосрочном плане «зеленый» энергетический переход неизбежен так же, как неизбежно развитие сектора IT и телекоммуникаций. И специалисты, занятые в этих сферах, могут быть уверены не только в индексации зарплат, но и в их повышении», — утверждает он.

Лента новостей Опрос: россияне с высокой зарплатой меньше ходят в отпуск У каждого шестого работающего россиянина к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск — 28 дней и более, при этом меньше всего отдыхают те, кто зарабатывает выше среднего, показал опрос SuperJob. В исследовании участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех федеральных округов РФ. 13.12.2021 14:11

Старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова отметила, что экономика все-таки восстанавливается после кризиса 2020 года. Этот процесс достаточно активно шел в 2021 году, но охватил еще не все отрасли, считает она. По ее мнению, в 2022 году рост продолжится, но это будет восстановительный рост.

«Мы сталкиваемся с другими проблемами, которые воздействуют на ряд отраслей. Количество мигрантов сейчас значительно меньше, чем было в «доковидные» годы, и в ряде отраслей это сказывается существенным образом. Например, в строительстве или ЖКХ», — подчеркнула Лукьянова, добавив, что серьезную роль играет демографический фактор.

«С одной стороны, количество молодых людей уменьшилось вдвое по сравнению с тем, что было 10—15 лет назад. Меньше молодых людей, оканчивающих учебные заведения, выходят на рынок труда. Следующая когорта, 25—30 лет, по численности меньше, чем была десять лет назад. С другой стороны, демографическое давление на занятость оказывают люди старших возрастов. С рынка труда уходят те, кто родился в послевоенные годы», — рассказала эксперт.