НБКИ: выдача автокредитов сократилась на 8%

В России в ноябре 2021 года было выдано 73,3 тыс. автокредитов, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных автокредитов сократилось на 18,5%. Число кредитов, выданных на покупку автомобилей, снижается уже третий месяц подряд. За 11 месяцев 2021 года было выдано 928,3 тыс. автокредитов, или на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автокредитов выдано в Москве (6 тыс. ед.), Московской области (4,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,9 тыс. ед.) и Республике Татарстан (3 тыс. ед.).

Максимальное сокращение выдач автокредитов зафиксировано в Тульской (минус 17,8%), Нижегородской (минус 16,6%), Кемеровской (минус 15,1%), Свердловской (минус 14%) и Оренбургской (минус 13,9%) областях. Рост числа выданных автокредитов был только в Воронежской области (плюс 4,6%), Ставропольском крае (плюс 1,8%) и Волгоградской области (плюс 0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге снижение выдачи автокредитов составило 5,1% и 9,8% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б\у автомобилей останется и будет развиваться, отметил Волков.