Страховой бизнес «Сбера» за год вырос на 40%

По предварительным данным, объем страхового бизнеса «Сбера» — совокупных сборов дочерних компаний «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «Сбер страховой брокер» — за 2021 год вырос примерно на 40%. Об этом сообщила на пресс-конференции старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.



«СберСтрахование» по итогам 2021 года планирует собрать 31 млрд рублей премий, что на 44% больше прошлогоднего показателя, выплаты увеличатся примерно на четверть до 2,5 млрд рублей. «Ожидаем очень серьезный рост сборов по корпоративному страхованию — в пять раз до 11 миллиардов рублей, — рассказала Алымова. — В розничном страховании рост более скромный — на 2% до 20 миллиардов рублей».

По ее словам, основным достижением «СберСтрахования» за 2021 год можно считать переход из «низшего игрока, специализирующегося на видах страхования, прижатых к банковским продуктам», в полноценную универсальную страховую компанию. СК вышла на рынки ОСАГО, каско, ДМС, на которых ранее не была представлена. В сегменте корпоративного страхования запустила все возможные виды полисов.

«СберСтрахование жизни», тоже входящая в финансовую экосистему «Сбера», рассчитывает по итогам 2021 года собрать 148 млрд рублей (рост на 39%), а выплаты увеличить в 1,7 раза до 81,7 млрд рублей. Наибольший объем премий компании пришелся на накопительное страхование жизни — 67 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Инвестиционное страхование жизни возросло в 2,9 раза до 35 млрд рублей.

Прогнозы по бизнесу «Сбер Страхового брокера» также оптимистичные: в 2021 году при посредничестве брокера было заключено 102 тыс. договоров страхования — на 15% больше, чем в 2020 году. Совокупная страховая премия по ним выросла на 29% до 9,9 млрд рублей.

«Мы хотим, чтобы бренд «Сбер» ассоциировался не только с банковскими услугами, но и со страховыми и инвестиционными», — подчеркнула Алымова, добавив, что в следующем году у компании еще более амбициозные планы: кратный рост присутствия на рынке автострахования, агрессивные планы по ДМС, войти в тройку лидеров в рисковом страховании.