​«СберСтрахование жизни» перевело в онлайн выплаты по дожитию и страховому случаю

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» пополнилось новым функционалом по страхованию жизни. Клиенты «СберСтрахования жизни» могут дистанционно подать заявление на выплату по завершившимся договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни и заявить о страховом случае при получении инвалидности, временной нетрудоспособности или недобровольной потере работы. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.



«Возможность подать заявление в мобильном приложении очень важна: это не только удобно, но и безопасно для здоровья с учетом непростой эпидемиологической ситуации, — рассказал он. — Еще в начале года, чтобы подать заявление на урегулирование или оформить выплату по дожитию, владельцу полиса требовалось посетить офис банка или страховщика. В середине года мы предоставили возможность расторгнуть договор в «СберБанке Онлайн», если клиент по каким-то причинам передумал. Теперь онлайн можно оформить выплату по дожитию и страховому случаю. В следующем году функционал мобильного приложения пополнится новыми возможностями».