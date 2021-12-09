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​«СберСтрахование жизни» перевело в онлайн выплаты по дожитию и страховому случаю

16.12.2021 14:27
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ольга Котенева, руководитель направления страхового контента Банки.ру
Ольга Котенева руководитель направления страхового контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк страхование жизни

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» пополнилось новым функционалом по страхованию жизни. Клиенты «СберСтрахования жизни» могут дистанционно подать заявление на выплату по завершившимся договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни и заявить о страховом случае при получении инвалидности, временной нетрудоспособности или недобровольной потере работы. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.

«Возможность подать заявление в мобильном приложении очень важна: это не только удобно, но и безопасно для здоровья с учетом непростой эпидемиологической ситуации, — рассказал он. — Еще в начале года, чтобы подать заявление на урегулирование или оформить выплату по дожитию, владельцу полиса требовалось посетить офис банка или страховщика. В середине года мы предоставили возможность расторгнуть договор в «СберБанке Онлайн», если клиент по каким-то причинам передумал. Теперь онлайн можно оформить выплату по дожитию и страховому случаю. В следующем году функционал мобильного приложения пополнится новыми возможностями».

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