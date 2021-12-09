Лучшее за неделю: ОСАГО от мошенников и топ карт для оплаты «коммуналки»

🔸 Что бы ни происходило в стране и мире, в одном можно не сомневаться — «коммуналка» будет только дорожать. Доказана эта теорема всей новейшей российской историей. К счастью, жилищную статью расходов можно подсократить. О лучших картах, с помощью которых можно заработать на оплате «коммуналки», узнаете из «Разбора Банки.ру».



🔸 Сейчас практически на всех квитанциях и платежках значатся QR-коды, но большинство продолжают рассчитываться по старинке. О том, как работает оплата по QR-коду и какие преимущества и недостатки есть у этой схемы расчетов, рассказываем в публикации.



🔸 В Интернете можно встретить предложения о покупке ОСАГО по цене всего 1—1,5 тыс. рублей, тогда как средняя премия в 2021 году составляет 5 551 рубль. Но обольщаться не стоит. Правильно говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. О том, как мошенники наживаются на ОСАГО, читайте в рубрике FinTok.



🔸 Любой житель России при желании может подать заявление на страхование жизни в зарубежную компанию, однако далеко не каждый иностранный страховщик готов видеть россиянина своим клиентом. Предложения каких зарубежных страховых компаний может рассматривать человек, живущий в России, и стоит ли это делать, разбираемся здесь.

🔸 На подарках к Новому году можно сэкономить. Например, оплачивая покупки правильной картой и получая кэшбэк. Изучили предложения банков и собрали пятерку наиболее привлекательных бесплатных дебетовых карт для покупок в «Разборе Банки.ру».

🔸 В России готовят к запуску универсальный чекаут-сервис Romb: надстройку для «однокликовых» покупок, которая может дать интернет-магазинам десятки процентов дополнительных продаж, выяснил Банки.ру. Неизвестно только, сможет ли такой проект прожить самостоятельно. О том, что может получиться из этого сервиса, читайте в материале.



🔸 Тысячные убытки в трейдинге заставили программиста стать инвестором. Торговал, уходил в минус и снова торговал. О своих ошибках, за которые фондовый рынок наказал его деньгами, рассказал герой шестого эпизода подкаста об инвестиционных провалах «Это к деньгам».