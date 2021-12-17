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17 декабря. О чем пишут газеты

17.12.2021 09:29
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17 декабря. О чем пишут газеты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 Банки продолжают повышать проценты по вкладам — часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего повышения ключевой ставки ЦБ в этом году на 1 процентный пункт — до 8,5%, следует из данных опроса «Ведомостей». Ряд игроков не исключает еще одного витка повышения ставок по вкладам до конца года. Ставки по пассивам зависят от ситуации с ликвидностью в банковском секторе, в случае ее ухудшения депозитные ставки получат дополнительный импульс для роста, считают аналитики. Некоторые клиенты, особенно на фоне начавшейся в ноябре волатильности на фондовом рынке, могут забирать средства с брокерских счетов и переводить их в депозиты. По мнению экспертов, повышение ставок по депозитам может привести к изменению сберегательных настроений в пользу вкладов, но приток средств граждан в инвестиционные продукты полностью не остановится на фоне рыночной турбулентности.

📰 Основатель инвестиционной компании из США Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что китайская валюта отвоевывает позиции на международных рынках, пишут «Известия». У КНР одни из самых высоких золотовалютных резервов в мире, поскольку страна производит этот драгметалл. Кроме того, китайцы провели ряд успешных переговоров с дружественными странами о том, чтобы использовать юань в качестве резервной валюты. В результате резервы нескольких государств уже переведены в китайские активы. По мнению российских экспертов, говорить о том, что юань может стать преемником доллара, в ближайшей перспективе преждевременно. Замена доллара на юань — не вопрос ближайшего будущего, так как позиции доллара как мировой резервной валюты все еще очень сильны.

📰 Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию в крупных сетях — «Магните» и «Пятерочке» — на льготных условиях, пишут «Известия». Пилотный проект «Фермерский островок» стартует 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распространится на всю Россию. На «островки» фермеры смогут заходить кооперативом и не соблюдать жесткие требования ретейлеров к поставщикам. Проект станет шагом вперед, но объединение в кооператив может вызвать сложности: эта модель юридически несовершенна, в ней присутствует ряд проблем как в части разделения ответственности, так и распределения доходов, полагают эксперты.

📰 Трансграничные переводы граждан между Россией и Латвией с начала года резко сократились как со стороны России, так и со стороны Латвии, пишут «Ведомости». Сумма переводов физлиц из России в Латвию за III квартал упала в 8,1 раза, до 59 млн долларов, за аналогичный период прошлого года показатель составил 479 млн долларов. То же и с переводами в Россию — сумма снизилась в четыре раза (с 360 млн до 90 млн долларов), следует из статистики трансграничных переводов физлиц Банка России. По словам экспертов, с недавних пор латвийские банки вообще перестали открывать счета офшорным компаниям с российским бенефициаром, если у тех нет прямой связи с Латвией; также из страны постепенно вытесняются бизнесы с российскими корнями, в том числе россияне, имеющие вид на жительство или на него претендующие, соответственно, уменьшается количество денег и само число потенциальных отправителей таких средств.

📰 Продажу автомобильных прав в Интернете хотят блокировать без решения суда, пишут «Известия». О проработке таких мер в письме зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному сообщил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. В документе также сообщается о принятии мер по блокировке сайтов, которые свободно занимались продажей прав в Интернете. Эксперты считают, что это повысит эффективность борьбы с мошенниками, полезным было бы и размещение на правах более качественных знаков отличия.

📰 Исследователи выяснили, кто сможет погулять на новогодних корпоративах, — вообще не принято проводить корпоративные праздники для коллектива в 17% российских компаний, а из оставшихся только в половине организаций сотрудники твердо уверены, что смогут отпраздновать приближение Нового года вместе, пишет «Российская газета». Руководство еще 28% компаний, из тех, где корпоративы в принципе бывают, пока не определились, будут они отмечать в этот раз или предпочтут воздержаться. Такие результаты показал опрос службы исследований онлайн-рекрутинговой компании HeadHunter. Для половины компаний, отказавшихся от празднования в этом году, основной причиной стала опасность ковида. Еще у четверти просто нет денег. В каждой двадцатой компании, решившей в этом году обойтись без новогодней вечеринки, сотрудники сами согласились не устраивать корпоратив.

📰 Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое — с 3—5 тыс. до 10 тыс. поездок в месяц, уверены в Российском союзе туриндустрии. Это связано с планами российских властей выдавать QR-коды обладателям антител, полученных и после укола зарубежными препаратами, пишут «Известия». Рост продаж может начаться после новогодних праздников, когда в Европе вновь откроются пункты вакцинации, прогнозируют туроператоры. Самые популярные страны для туров за прививкой — Хорватия, Сербия и Греция. В России фактически легализуются антитела, приобретенные после укола зарубежной вакциной. Таким образом, привитые в Европе граждане смогут получить два работающих QR-кода — зарубежный и российский.

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