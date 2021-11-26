Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодежи

Правительство РФ утвердило программу содействия занятости молодежи, рассчитанную до 2030 года. Главная цель долгосрочной программы — «создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей», отмечается в сообщении Кабмина.

«В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодежи, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые позволят студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью», — говорится в релизе.

Для решения этих задач программой предусмотрены 32 мероприятия. В их числе — предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например инвалидов, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приема в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.

Кроме того, программой предусмотрено содействие в переезде молодых людей в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда, организация практического обучения студентов у индивидуальных предпринимателей, а также запуск проекта «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодежи в предпринимательстве.

Предполагается, что в рамках реализации программы прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены до 200 тыс. человек.

В результате всех этих мер уровень безработицы среди молодежи должен существенно снизиться: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году — 92%, указывают в правительстве.



На финансирование мероприятий программы в 2022 году будет направлено более 9,9 млрд рублей.