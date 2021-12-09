​Банк России: в ряде секторов сохраняются ​устойчивые ограничения со стороны предложения

Банк России фиксирует рост экономической активности по широкому кругу отраслей при сохранении в ряде секторов устойчивых ограничений со стороны предложения. Об этом говорится в релизе регулятора по итогам заседания совета директоров Центробанка в пятницу, 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 8,5%.

«Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер», — отмечается в релизе.

Как указывает регулятор, ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Так, объем потребления платных услуг приблизился к допандемическому уровню, несмотря на сложную эпидемическую обстановку. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

Кроме того, усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. «Уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — подчеркивает регулятор.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике рост ВВП в 2021 году может составить около 4,5%.