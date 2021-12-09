Реакция рынков на решение ЦБ по ставке: акции ведут себя спокойно, в рубле наметилась фиксация прибыли

Первую половину основной сессии российские акции провели под давлением внешнего фона. Негативное закрытие предыдущего дня в США, коррекционные настроения на рынке энергоносителей и слабость европейских рынков оказывали поддержку продажам. Инвесторы после уверенного роста днем ранее предпочитают сокращать объемы длинных позиций в своих портфелях. При этом рынок ожидал решения российского регулятора по ставке. ЦБ РФ принял решение повысить ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%.

Стоит отметить достаточно жесткую риторику российского регулятора, который в пресс-релизе указывает на преобладание проинфляционных факторов, а также на возможность дальнейшего роста ставки в рамках базового сценария. Подъем ставки до 8,5% был ожидаем рынком и уже заложен в котировки российских активов, что привело к спокойной реакции фондовой секции.

На таком фоне к 14:00 мск индекс Мосбиржи потерял 1,3%, отступил в район 3 700 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают бумаги «ФосАгро» и VK, теряющие более 4%. Лучше рынка торгуются МТС и «Полиметалл», прибавляющие 1,2% и 1,1% соответственно. Отметим, что динамику рынка во второй половине дня определят настроения на открытии американских площадок. В случае сохранения негативных тенденций за океаном, продажи в российских акциях продолжат преобладать, что приведет к дальнейшей компенсации российским рынком вчерашнего роста.



Рубль в преддверии окончания заседания ЦБ РФ по ставке умеренно укреплялся к основным мировым валютам, несмотря на снижение цен на нефть. Оглашение ожидаемого решения российского регулятора вызвало волну фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в рубле и позволило доллару и евро отыграть утренние потери, в результате чего к 14:00 мск основные мировые валюты теряли менее 0,1%.

Первая реакция на решение ЦБ РФ обусловлена принципом «покупай на слухах, продавай на фактах». При этом в дальнейшем возможна активизация покупок в рубле на фоне роста ожиданий роста ставок в российской экономике, что, в частности, делает рублевые активы более привлекательными в рамках операций carry-trade. Дополнительным фактором поддержки для рубля, который сохранит свою актуальность на протяжении следующей недели, выступает приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 27 декабря, что повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.