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Официальный курс доллара вырос на 16 копеек, евро — на 35

17.12.2021 15:40
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 декабря.

Курс доллара повысился на 16,22 копейки, составив 73,733 рубля (73,5708 рубля на 17 декабря). Курс евро вырос на 34,55 копейки до 83,5026 рубля (83,1571 рубля на 17 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 15:37 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 1 копейку и составил 73,77 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 83,46 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,56—73,98 рубля за доллар и 83,33—3,9 рубля за евро.

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