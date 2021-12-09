Набиуллина: говорить об окончании цикла повышения ключевой ставки рано

Центробанк допускает возможность неоднократного повышения ключевой ставки в течение следующего года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 8,5%.

«Мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, может быть, не одного. Мы действительно в пресс-релизе написали про повышение ключевой ставки в единственном числе, просто имея в виду, что вероятность нескольких повышений снизилась по сравнению с тем, как мы это видели в октябре. Но в любом случае мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация: какая будет инфляция, устойчивые инфляционные факторы, инфляционные ожидания, — и в зависимости от этого принимать необходимые решения», — пояснила Набиуллина.

Глава регулятора также подчеркнула, что говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики в декабре уж точно рано.