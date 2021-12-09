​Центробанк прогнозирует годовую инфляцию в России в пределах 8%

Годовая инфляция в России к концу 2021 года составит примерно 8%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%.



«Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза — 7,9%. Но если сыграют больше проинфляционные факторы, инфляция может быть и выше», — рассказала Набиуллина.

В целом, по прогнозам ЦБ, к концу 2021 года уровень годовой инфляции составит 8% плюс-минус, при этом конечный показатель будет сильно зависеть от временных и волатильных факторов, отметила глава регулятора.