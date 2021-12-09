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​Центробанк прогнозирует годовую инфляцию в России в пределах 8%

17.12.2021 17:34
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Кривошеева, руководитель направления банковского контента Банки.ру
Юлия Кривошеева руководитель направления банковского контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Годовая инфляция в России к концу 2021 года составит примерно 8%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

«Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза — 7,9%. Но если сыграют больше проинфляционные факторы, инфляция может быть и выше», — рассказала Набиуллина.

В целом, по прогнозам ЦБ, к концу 2021 года уровень годовой инфляции составит 8% плюс-минус, при этом конечный показатель будет сильно зависеть от временных и волатильных факторов, отметила глава регулятора.

17.12.2021 16:50

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