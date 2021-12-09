​Обзор рынков от Банки.ру: рубль на следующей неделе получит поддержку со стороны экспортеров

Во второй половине дня, несмотря на продолжающееся ухудшение внешнего фона, российскому фондовому рынку удалось отыграть часть утренних потерь.

На российские акции продолжала давить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 1,9%, отступив в район 73,5 рубля. Также негативным фактором выступала ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,6%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 упали на 1,4% и 1% соответственно.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 3 725 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги VK и «ФосАгро», потери которых превысили 3%. Лучше рынка торговались «Полюс» (плюс 5,2%) и «Норильский никель» (плюс 2,1%). Отметим, что вчерашнее восстановление индекса Мосбиржи и снижение в рамках сегодняшней сессии сформировали тестирование снизу долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года и пробитого в понедельник. Такое движение может подтверждать истинность пробоя тренда.

Дополнительным подтверждением, на наш взгляд, будет закрепление рынка ниже поддержки на уровне 3 690 пунктов. Подобное развитие сценария будет сигнализировать о росте вероятности дальнейшего снижения российского рынка акций в среднесрочной перспективе.



На валютной секции Московской биржи к вечеру основные мировые валюты перешли к росту по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,4%, поднявшись выше 74 рублей, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 83,7 рубля.

Отметим, что, кроме фиксации прибыли по длинным позициям в рубле, проходившей на фоне решения ЦБ РФ поднять ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5%, на национальную валюту оказало давление и снижение цен на нефть. Это позволило паре доллар/рубль перейти к росту, отыграть утренние потери и продемонстрировать уверенный рост.

На следующей неделе рубль может предпринять попытку восстановления. Этому поспособствует как пересмотр инвесторами привлекательности национальной валюты в связи с ростом ставок, так и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 декабря, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В этом случае американская валюта может отступить в район 73 рублей.