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​Набиуллина назвала худший способ принимать финансовые решения

17.12.2021 20:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Кривошеева, руководитель направления банковского контента Банки.ру
Юлия Кривошеева руководитель направления банковского контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала принимать финансовые решения, исходя из анализа собственных доходов и расходов, а не ориентируясь на ажиотажный спрос и советы и примеры других людей.

«Худшее финансовое решение — это импульсивное решение и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Поэтому, конечно, нужно соизмерять не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов», — заявила глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

Набиуллина также отметила, что сильно подумала бы перед тем, как покупать какие-либо товары под воздействием информации о том, что они будут дорожать.

«Цена может откорректироваться: может и вниз пойти, не расти так быстро. И ажиотажный спрос пройдет, и будут доступны, может быть, наилучшие опции. Здравый смысл — это главное», — добавила глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что с повышением ключевой ставки привлекательной формой сбережений снова становятся депозиты. «Мы видим, что ставки уже не съедаются инфляцией, как это было некоторое время назад», — подчеркнула она.

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