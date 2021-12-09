​Набиуллина назвала худший способ принимать финансовые решения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала принимать финансовые решения, исходя из анализа собственных доходов и расходов, а не ориентируясь на ажиотажный спрос и советы и примеры других людей.



«Худшее финансовое решение — это импульсивное решение и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Поэтому, конечно, нужно соизмерять не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов», — заявила глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%.

Набиуллина также отметила, что сильно подумала бы перед тем, как покупать какие-либо товары под воздействием информации о том, что они будут дорожать.

«Цена может откорректироваться: может и вниз пойти, не расти так быстро. И ажиотажный спрос пройдет, и будут доступны, может быть, наилучшие опции. Здравый смысл — это главное», — добавила глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что с повышением ключевой ставки привлекательной формой сбережений снова становятся депозиты. «Мы видим, что ставки уже не съедаются инфляцией, как это было некоторое время назад», — подчеркнула она.