Фигуристка Медведева и шахматист Карякин помогут Мосбирже продвигать платформу «Финуслуги»

Фигуристка Евгения Медведева и шахматист Сергей Карякин станут лицами рекламной кампании Московской биржи и ее платформы «Финуслуги». Об этом сообщила Московская биржа, которая 17 декабря представила обновленный бренд.

Ранее в пятницу о ребрендинге группы Московской биржи рассказал управляющий директор по продажам и развитию Игорь Марич. В распространенном позже официальном сообщении поясняется, что новый знак в виде ступени, ведущей вверх, «символизирует постоянный рост, развитие, улучшение». «Это символ того, что Московская биржа — больше чем биржа. Знак, устремленный вверх, показывает, что мы задаем вектор развития финансового рынка страны», — подчеркивается в релизе.

В числе прочего сообщается, что «Московская биржа сохраняет красный цвет — цвет уверенности, энергичности, лидерства — как основу своего бренда. По сравнению с предыдущим логотипом цвет приобретает более современный оттенок». Старый (слева) и новый (справа) логотипы на изображении ниже взяты с сайта Мосбиржи.

«Выход на биржу миллионов частных инвесторов заставляет финансовые компании гуманизировать свои стратегии развития — обращать больше внимания на социальные эффекты от их деятельности. Во многом этот тренд формирует Московская биржа. Мы чувствуем ответственность за будущее людей, поэтому делаем финансовое просвещение одной из своих важных задач. Логично, что сейчас компания меняет бренд, чтобы больше соответствовать такой повестке», — подчеркнул председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

В свою очередь, управляющий директор по маркетингу и клиентскому опыту Московской биржи Ирина Лебедева сообщила, что 20 декабря стартуют рекламные кампании с новым образом Московской биржи и ее платформы «Финуслуги». Предполагается «масштабная коммуникация на ТВ, в digital-, наружной рекламе, на нестандартных носителях и в формате спецпроектов».

«Лицами рекламной кампании Московской биржи и платформы «Финуслуги» станут двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, российский шахматист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории Сергей Карякин. Ключевым слоганом кампании для продвижения платформы «Финуслуги» является фраза «Цени свои деньги» — так герои кампании напоминают о том, что важно вдумчиво управлять своими финансовыми и временными ресурсами», — говорится в релизе.

Управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи, глава проекта «Финуслуги» Игорь Алутин выразил уверенность в том, что «Финуслуги» станут для россиян «своеобразным кошельком, где человек соберет все свои вклады, кредиты, страховки и инвестиции».



«Мы видим свою задачу гораздо шире, чем просто рассказ о наших продуктах. Мы хотим создать культуру инвестирования в России, научить людей строить долговременные финансовые планы, а значит, управлять своим будущим», — заключила Ирина Лебедева.