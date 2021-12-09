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Котяков: планов вводить новогоднюю выплату для пенсионеров пока нет

17.12.2021 21:28
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РИА Новости

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков информагентству.

Ранее газета «Известия» сообщила, что комитет Госдумы по соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.

Как рассказал РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, в организации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, — вещь хорошая. При этом он подчеркнул, что выплаты — это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.

16.12.2021 09:10

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