Котяков: планов вводить новогоднюю выплату для пенсионеров пока нет
Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков информагентству.
Ранее газета «Известия» сообщила, что комитет Госдумы по соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.
Как рассказал РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, в организации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, — вещь хорошая. При этом он подчеркнул, что выплаты — это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.