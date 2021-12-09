Россияне смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью нового ​приложения

В 2022 году россияне смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью нового федерального приложения «Народный инспектор» на телефоне, сообщает Autonews.ru. При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки. Для этого необходимо запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

Возможность штрафовать на нарушение ПДД на основе фото и видео, снятых с помощью специального приложения президент Владимир Путин поручил внедрить до 1 июня 2022 года. До этого времени Кабмин должен успеть внести изменения в законодательство: постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено.

В поручении президента отмечается, что штрафы за нарушения правил дорожного движения на основе данных от других автомобилистов будут выписывать без составления протокола, то есть в экспресс-варианте. Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман считает, что ГИБДД не справится с большим потоком фото и видео с нарушениями, и будет просто штрафовать всех. «В случае носимых средств фиксации фото и видео производится в местах с неизвестными условиями: просто машины на фоне участков местности. Что там и как — инспектору неизвестно. Он должен либо браковать 100% обращений, либо штамповать не глядя», — замечает он.



Также к 1 июня 2022 года субъекты должны получить часть полномочий ГИБДД по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Обработку постановлений с камер местные власти должны будут взять на себя и упростить работу ГИБДД. При этом право выписать штраф или постановление о лишении прав при личной остановке за инспекторами сохранят без каких-либо изменений.

Отмечается, что приложения для фиксации нарушений уже функционируют в нескольких регионах России. В столице это «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Народный инспектор» (часть системы «Добродел»), в Кемеровской области — «Мобильный патруль».