Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, карта выпускается прямо в смартфоне, ее можно оформить всего за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в том числе снимать наличные.

«До 31 декабря 2021 года первые 500 клиентов, которые используют цифровую карту для оплаты покупок в офлайн-магазинах на сумму от 10 тыс. рублей, получат кэшбэк 1 тыс. рублей», — отмечается в релизе.

Среди преимуществ цифровой карты Mastercard Модульбанка в кредитной организации назвали быстрое оформление онлайн, бесплатный выпуск и обслуживание, все возможности обычной пластиковой карты для бизнеса. Кроме того, добавили в банке, предприниматели получают кэшбэк 5% и до 538 тыс. рублей в виде бонусов от партнеров на развитие бизнеса.

Клиенты Модульбанка могут заказать цифровую карту в мобильном приложении банка.

