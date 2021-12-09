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Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

19.12.2021 16:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Модульбанк

Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, карта выпускается прямо в смартфоне, ее можно оформить всего за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в том числе снимать наличные.

«До 31 декабря 2021 года первые 500 клиентов, которые используют цифровую карту для оплаты покупок в офлайн-магазинах на сумму от 10 тыс. рублей, получат кэшбэк 1 тыс. рублей», — отмечается в релизе.

Среди преимуществ цифровой карты Mastercard Модульбанка в кредитной организации назвали быстрое оформление онлайн, бесплатный выпуск и обслуживание, все возможности обычной пластиковой карты для бизнеса. Кроме того, добавили в банке, предприниматели получают кэшбэк 5% и до 538 тыс. рублей в виде бонусов от партнеров на развитие бизнеса.

Клиенты Модульбанка могут заказать цифровую карту в мобильном приложении банка.

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