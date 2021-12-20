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Работодатели пожаловались на нехватку кадров в разных отраслях

20.12.2021 09:05
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Известия

Большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году, острее всего эта проблема ощущается в сфере сельского хозяйства, пишут «Известия» со ссылкой на данные результатов опроса о ситуации на рынке труда, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays в России.

По итогам года о снижении текучести кадров сообщили только 7% работодателей. Процент компаний, в которых этот показатель остался на уровне прежнего года и вырос, сопоставим — 48% и 45% соответственно. При этом подавляющее большинство руководителей (76%) согласны с тем, что в их отрасли имеется дефицит профессионалов. О нехватке кадров по отрасли в целом говорят 35%, а о том, что ощущается недостаток только специалистов с новыми или редкими функциями, — 41%. И только 24% работодателей не испытывают сложностей при поиске сотрудников и считают, что в их отрасли профессионалов достаточно.

Больше всего дефицит кадров испытывает сельское хозяйство — 78% респондентов отметили нехватку самых разных профессионалов; добывающая промышленность — 50%, металлургия — 50%, отрасль информационных технологий — 49%, химическое производство — 48%.

Для борьбы с нехваткой кадров компании принимают различные меры. Наиболее популярные из них — замещение вакантных должностей собственными сотрудниками — 46% (41% в 2020 году), наем стажеров и «выращивание» их внутри компании — 41% (16% в 2020-м), привлечение специалистов из других регионов — 41% (6% в 2020 году), из других индустрий — 24% (8% в 2020-м). Кроме того, 5% работодателей готовы привлекать экспатов, обладающих необходимыми компетенциями (3% в 2020 году), а 20% участников исследования сообщили об увеличении расходов на рекрутмент (7% в 2020-м).

Также работодатели используют и контрпредложения, чтоб удержать сотрудников, желающих уйти. Среди направлений, где компании готовы удерживать специалистов, лидируют IT (38%), продажи (37%), высший менеджмент (34%), производство (21%), маркетинг и PR (19%). Контрпредложения своим работникам в 2021 году делали 54% работодателей, и в большинстве случаев (94%) это помогло удержать профессионалов на прежних местах.

Привлечь кандидатов возможно материальными и нематериальными факторами. В топ-5 материальных факторов вошли конкурентная зарплата (67%), медицинское страхование (включая членов семьи) и компенсация расходов на частную медицину сверх страховки (52%), компенсация расходов на мобильную связь (39%), предоставление смартфонов, планшетов и других гаджетов (33%) и страхование жизни и здоровья (32%). Также кандидатам предлагают компенсацию расходов на питание, увеличенный отпуск, индивидуальные вознаграждения (за выслугу лет, например), подарки и многое другое.

Топ-5 нематериальных способов привлечения специалистов: возможность карьерного роста (58%), стабильность компании на рынке (55%), интересный функционал (50%), возможность удаленной работы (43%) и удобное местонахождение (43%). Многие обращают внимание на дружелюбную корпоративную культуру, гибкий график, благоустроенный офис и известность работодателя. Акцент на возможности при работе в компании соблюдать work-life balance делают 25% работодателей (в 2020 году таких было всего 14%).

У каждого шестого работающего россиянина к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск — 28 дней и более, при этом меньше всего отдыхают те, кто зарабатывает выше среднего, показал опрос SuperJob. В исследовании участвовали 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех федеральных округов РФ.

 13.12.2021 14:11

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