Все новости

Российские фондовые индексы заметно просели в начале основных торгов

20.12.2021 10:02
1 244
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ открылись в понедельник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск потерял 1,47% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 668,5 пункта. Индекс РТС опустился на 1,8% — до отметки 1 554,5.

Внешний фон к сегодняшней сессии негативный, нефть дешевеет более чем на 2%, фондовая Азия — в «красном», отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. «Вероятность новых локдаунов в Европе пугает инвесторов и вынуждает уклоняться от рисков. Вполне вероятно, сегодня нас ждет новый день распродаж», — комментирует эксперт.

Кроме того, над российским рынком также довлеет ряд рисков уже геополитического характера, продолжает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Напряженность между Западом и Россией в связи с расширением НАТО и ситуацией у границы с Украиной продолжила нарастать. Инвесторы не верят в нормализацию отношений с Западом, поэтому сокращают позиции в преддверии длительных выходных», — поясняет эксперт.

При этом повышение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, замечает он, снижает привлекательность широкого рынка акций, в том числе дивидендных историй. «Дивидендные акции теряют привлекательность на фоне повышения доходности депозитов. Наименее привлекательны для инвесторов акции компаний внутреннего спроса с рублевым бизнесом: телекоммуникационные компании и энергетика», — пишет Кабаков в своем обзоре.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+394.83%
Купить
+294.29%
Купить
+223.24%
Купить
+216.17%
Купить
+194.04%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 73,23 рубля