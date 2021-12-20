Российские фондовые индексы заметно просели в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ открылись в понедельник в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск потерял 1,47% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 668,5 пункта. Индекс РТС опустился на 1,8% — до отметки 1 554,5.

Внешний фон к сегодняшней сессии негативный, нефть дешевеет более чем на 2%, фондовая Азия — в «красном», отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. «Вероятность новых локдаунов в Европе пугает инвесторов и вынуждает уклоняться от рисков. Вполне вероятно, сегодня нас ждет новый день распродаж», — комментирует эксперт.

Кроме того, над российским рынком также довлеет ряд рисков уже геополитического характера, продолжает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Напряженность между Западом и Россией в связи с расширением НАТО и ситуацией у границы с Украиной продолжила нарастать. Инвесторы не верят в нормализацию отношений с Западом, поэтому сокращают позиции в преддверии длительных выходных», — поясняет эксперт.

При этом повышение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, замечает он, снижает привлекательность широкого рынка акций, в том числе дивидендных историй. «Дивидендные акции теряют привлекательность на фоне повышения доходности депозитов. Наименее привлекательны для инвесторов акции компаний внутреннего спроса с рублевым бизнесом: телекоммуникационные компании и энергетика», — пишет Кабаков в своем обзоре.