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НБКИ: средний размер ипотечных кредитов вырос до рекордных 3,7 млн рублей

20.12.2021 12:30
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний размер выданных ипотечных кредитов растет уже четыре месяца и в ноябре 2021 года составил 3,71 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 36,6%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,62 млн рублей), Московской области (5,92 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,93 млн рублей), а также в Ленинградской (4,27 млн рублей) и Тульской (4,27 млн рублей) областях. Динамика среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре носила разнонаправленный характер. Сильнее всего данный показатель в ноябре увеличился в Тульской области (плюс 17,7%), Ставропольском крае (плюс 14,5%), Омской (плюс 12,1%), Вологодской (плюс 11,7%) и Кемеровской (плюс 10,5%) областях. В ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе в Воронежской (минус 4,5%) и Тюменской (минус 1,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (минус 1,4%), Москве (минус 1,4%) и Иркутской области (минус 1,1%). В Москве средний чек снизился после рекордного значения предыдущего месяца (в октябре 2021 года — 7,72 млн рублей).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с начала второго полугодия опережающий рост наблюдается в регионах, где стоимость квартир позволяет уложиться в предельную сумму в рамках программы льготной ипотеки — 3 млн рублей. Банки по-прежнему достаточно консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья прежде всего заемщикам хорошего кредитного качества с высоким персональным кредитным рейтингом.

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