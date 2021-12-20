Функционал единого портала госуслуг расширят с 2022 года

С 2022 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) граждане и организации смогут получать более 100 региональных услуг. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что речь идет об услугах, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме. Среди них — назначение ряда пособий на детей, проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по налогу на доходы физлиц, предоставление выписки из Государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.

«Кроме того, регионы смогут разместить на ЕПГУ дополнительные услуги. Например, это касается услуг по аттестации педагогов региональных, муниципальных и частных школ, признанию гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 20 декабря. «Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», — отметил Михаил Мишустин, добавив, что это одна из задач, которую нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом.