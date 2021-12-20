ЦБ ограничит спецвклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей

Банк России предлагает ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тыс. рублей, заявил во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает РБК.

Напомним, в ЦБ в конце ноября предложили создать специальные банковские вклады для людей с невысокими доходами. Сообщалось, что процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки. Отмечалось, что для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством.

«Если говорить о категории граждан малообеспеченных, то мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами. Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции», — говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ставка выше рыночной может быть обеспечена за счет прибыли самих банков, которая достаточно большая, или «субсидирования правительством за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же банков».



Набиуллина тогда поясняла, что опыт подобных банковских продуктов в мире не сильно распространен, ЦБ РФ его сейчас активно изучает.

