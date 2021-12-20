Регулятор выявил практику подмены банками POS-кредитов кредитной картой

Подмена вида кредита для завышения процентной ставки недопустима. Информационное письмо об этом Банк России разослал кредитным организациям, следует из сообщения на сайте регулятора.

Так, ЦБ выявил, что некоторые банки обходят ограничения и оформляют потребителям вместо POS-кредита (кредита на покупку товара) кредитную карту со значительно более высокой ставкой. При этом размер кредитного лимита по карте равен стоимости товара, а денег на руки покупатель не получает, они сразу перечисляются продавцу.

«В деятельности отдельных кредитных организаций выявлена практика, при которой в договор потребительского кредита с лимитом кредитования включаются условия, предусматривающие предоставление потребительского кредита путем перечисления заемных денежных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) без возможности их снятия и иного распоряжения ими заемщиком. При этом предусмотренный договором потребительского кредита лимит кредитования равен стоимости товаров (услуг), в оплату которых торгово-сервисному предприятию перечисляются денежные средства по распоряжению заемщика. Полагаем, что совершение вышеуказанных действий направлено на создание формальных оснований для классификации таких кредитов в качестве потребительских кредитов с лимитом кредитования, по которым установлены более высокие среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа), и на обход установленных <…> ограничений по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) для соответствующих категорий потребительских кредитов (займов)», — отмечается в информационном письме.



«Банк России считает, что такие практики нарушают права и интересы потребителей», — подчеркивается в сообщении регулятора.

ЦБ напоминает, что на момент заключения договора потребительского кредита (займа) его полная стоимость не может превышать наименьшую из следующих величин: 365% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита соответствующей категории, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.



Ранее Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости кредита за III квартал 2021 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2022 года. Так, значения ПСК по кредитным картам находятся в диапазоне 16,311— 23,801% в зависимости от лимита кредитования, а по POS-кредитам — в диапазоне 11,896—15,8% в зависимости от суммы и срока.