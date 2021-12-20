ЦБ: в среднем за квартал мошенники крадут около 3 млрд рублей

В среднем за квартал мошенники крадут около 3 млрд рублей, а по предварительным оценкам, совокупный размер подобных краж за весь 2021 год будет больше, чем в прошлом году, когда мошенники похитили примерно 9 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

«Проблема мошенничества очень актуальна, злоумышленники используют все более изощренные схемы и сценарии для кражи денег у граждан, ущерб от их действий растет. В среднем за квартал мошенники крадут около 3 миллиардов рублей. А по нашим предварительным оценкам, совокупный размер подобных краж за весь 2021 год будет больше, чем в прошлом году, когда мошенники похитили примерно 9 миллиардов рублей. Для справки: средний чек кражи за 2020 год, по данным Банка России, составил чуть больше 11 тысяч рублей», — отметил Уваров.

По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ, решение проблемы кибермошенничества — один из приоритетов регулятора. «Для этого мы предлагаем ряд мер, направленных на защиту интересов граждан. Первое — изменить механизм возврата похищенных средств. Второе — усовершенствовать меры противодействия мошенническим переводам», — рассказал Уваров.

«Что касается мер противодействия злоумышленникам, то предполагается, что не только банк плательщика, как это происходит сейчас, но и банк получателя платежа будет проверять операцию на признаки мошенничества. Если говорить образно, то было одно плечо, а станет два. Мы ведем базу о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и предоставляем кредитным организациям данные из этой базы. Банк получателя платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в этой базе», — пояснил он, добавив, что доступ к счету получателя будет ограничиваться с соблюдением гражданских прав его владельца.