АКРА подтвердило рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Почта Банка на уровне «А-(RU)». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как отмечается в релизе АКРА, кредитный рейтинг Почта Банка обусловлен, в частности, его удовлетворительным бизнес-профилем, а также удовлетворительными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля («bbb-») в значительной мере определяется сильными позициями Почта Банка на рынке банковских услуг при низкой диверсификации источников операционного дохода, связанной с акцентом на операциях с физическими лицами.

Относительно позиции Почта Банк по капиталу в том числе сообщается, что «на 1 ноября 2021 года значение норматива Н1.2 составляло 10,02%, в течение последних 12 месяцев среднее значение норматива было равно 9,3%. Агентство ожидает, что на горизонте 12 месяцев значение Н1.2 покажет умеренное снижение. Банк демонстрирует среднюю способность к генерации капитала».

АКРА указывает на среднее качество кредитного портфеля банка при высоком уровне покрытия проблемной задолженности резервами. Негативное воздействие на оценку риск-профиля оказывает приоритет стратегии банка на необеспеченном кредитовании, а к позитивным факторам оценки качества кредитного портфеля эксперты относят его высокую гранулированность. С учетом высокого уровня автоматизации принятия решений о выдаче кредитов АКРА оценивает качество управления рисками банка как удовлетворительное.

«Конкурентное преимущество банка перед другими кредитными организациями учитывается путем добавления к оценке собственной кредитоспособности (ОСК) одной ступени. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения Почта Банком экстраординарной поддержки от его бенефициаров — банка ВТБ <…> и АО «Почта России» <…>, что выражается в применении трех дополнительных ступеней поддержки к ОСК», — указано в сообщении.



Аналитики разъясняют, что конкурентное преимущество Почта Банка заключается в возможности осуществлять операции через сеть отделений Почты России. В отделениях Почты России действует более 20 тыс. точек продаж Почта Банка, что обеспечивает доступ кредитной организации к большой базе потенциальных клиентов, а также способствует росту ее географической диверсификации.