Основные фондовые торги в РФ завершились в минусе

Российские фондовые индексы снизились по итогам основных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 669,05 пункта. Индекс РТС опустился на 1,61% до отметки 1 557,64.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 5,3%, VK — на 4,47%, «Магнита» — на 2,54%, «Яндекса» — на 2,37%, СберБанка — на 2,34%, «Полюса» — на 2,18%, Московской биржи — на 2,03%, «Газпрома» — на 0,81%, «Норникеля» — на 0,15%. Бумаги МТС выросли в цене на 0,59%.



Российский фондовый рынок продолжил негативные тенденции предыдущей торговой сессии, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Давление на акции оказала динамика рынка энергоносителей, также продажам способствовала ситуация на западных площадках, указывает эксперт.



Зварич видит повышение вероятности дальнейшего спада на рынке, при этом ближайшей целью негативной динамики, по его оценке, может выступить отметка 3 300 пунктов.

«Внешний фон снова ухудшился: на первый план вышли коронавирусные страхи, и инвесторы были вынуждены это учесть», — отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, который был спровоцирован как ожиданиями ужесточения денежно-кредитных условий, так и распространением «омикрон»-штамма, высокая опасность которого, впрочем, пока не доказана. Западные инвесторы, кроме того, могут стремиться закрыть позиции перед продолжительными рождественскими выходными. Макроэкономический календарь активизируется с середины недели, а во вторник биржи могут предпринять попытку коррекции наверх в условиях практически нейтрального новостного фона», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Отечественный фондовый рынок следовал за резко ослабшей нефтью из-за ухудшения внешнего фона ввиду распространения «омикрон»-штамма», — солидарен с коллегами главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Он, в частности, указывает на существенное снижение цены на нефть марки Brent «после очередной порции заявлений западных держав о распространении «омикрон»-штамма и ужесточении санитарного надзора в ряде европейских стран».



При этом Жильников считает, что «продажи активов инвесторами заметно преувеличены». «Индекс Мосбиржи попробует вернуться выше 3 700 пунктов уже в ближайшие дни благодаря восстановления заметно перепроданной нефти марки Brent», — прогнозирует эксперт.

Индекс Мосбиржи может снижаться в случае сохранения конъюнктуры к 3 550 пунктам, а индекс РТС «готов двигаться в пределах 1 545—1 565 пунктов, дает свой прогноз старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Остается девять торговых дней 2021 года, и очень сомнительно, что за это время рублевый индикатор шагнет к амбициозной цели на уровне 4 000 пунктов, даже если внешний фон выровняется», — рассуждает она.