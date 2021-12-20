Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии

Позиции рубля ослабли по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,27 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ослабление к европейской валюте было еще более заметным: на указанное время курс равнялся 83,85 рубля за евро (плюс 52 копейки).

В ходе сессии было проведено 37,5 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и 6,4 тыс. сделок с евро на 414 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,06—74,5 рубля за доллар и 83,43—83,91 рубля за евро.

По словам главного аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича, основное давление на рубль оказало снижение цен на нефть. Рублю, как пишет эксперт, «не хватило сил для подъема, несмотря на подготовку экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующий понедельник, что повышает спрос на рублевую ликвидность». Он делает оговорку, что к концу сессии рубль смог отыграть часть потерь по отношению к американской валюте.

«В ближайшие дни, в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона, ожидаются попытки пары доллар/рубль выйти выше отметки 75 рублей», — указывает Зварич.

«На фоне глобального бегства от рисков инвесторы воздержались от покупок рубля. Дополнительное давление создали распродажи на сырьевом рынке — нефть Brent падала к двухнедельному минимуму», — рассуждает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«На валютных площадках развивающихся рынков в понедельник преобладал уход от риска. Драйвером распродаж валют EM выступала турецкая лира, ставившая очередные рекорды падения и терявшая к концу дня почти 9%. Также проявлялось и сохраняющееся беспокойство в отношении новых ограничений и локдаунов из-за «омикрона». Основную тревогу в данном плане инвесторы испытывают в отношении Европейского региона, где в понедельник все фондовые индексы дружно торговались в «красной зоне». Страхи в отношении эпидемиологической обстановки не обошли стороной и рынок нефти, где стоимость марки Brent в середине дня опускалась ниже 70 долларов за баррель. В данных условиях развивающиеся рынки оставили практически незамеченным решение ЦБ Китая понизить базовую процентную ставку по кредитам впервые с апреля 2020 года. В результате рубль также чувствовал на себе уход от риска, хотя проявлялось это в минимальной степени», — комментирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.



«Есть спрос на безопасные активы, поэтому рубль пока не в почете», — резюмирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.