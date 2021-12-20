Найдена часть денег по делу сотрудницы банка, сдавшейся полиции с подачи матери

В Ачинске Красноярского края полицейскими изъята часть денег, похищенных у кредитно-финансовой организации. Об этом в понедельник сообщили в МВД.

«В Красноярском крае продолжается расследование резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку.

Как напоминают правоохранители, 7 декабря в полицию Ачинска поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении крупной денежной суммы. Было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Установлено, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. Оперативникам удалось «выстроить конструктивные отношения» с матерью подозреваемой, и та убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию. 16 декабря Ачинский городской суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.



В ходе следствия также установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими, а 19 декабря ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу также до 7 февраля 2022 года.