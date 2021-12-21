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НБКИ: средний размер потребкредитов сократился до 254 тыс. рублей

21.12.2021 11:40
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний размер выданных потребительских кредитов в ноябре 2021 года составил 254 тыс. рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,9%. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита вырос на 9,5%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (484,7 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (447,8 тыс. рублей), Московской области (369 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (367,3 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (361,3 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Челябинская область (минус 15,5%), Республика Татарстан (минус 12,2%), Волгоградская область (минус 11,9%), Ставропольский край (минус 9,9%), а также Саратовская область (минус 4,1%). Единственным регионом, где средний размер потребкредита незначительно вырос, стал Ямало-Ненецкий АО (плюс 0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге он снизился на 8,2% и 6% соответственно.

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