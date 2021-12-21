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Российские индексы выросли по итогам основных торгов

21.12.2021 18:56
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 693,02 пункта. Индекс РТС повысился на 1,02% до отметки 1 573,5.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 3,05%, VK — на 1,38%, «Яндекса» — на 1,1%, СберБанка — на 0,57%, МТС — на 0,03%. Котировки акций «Полюса» снизились на 1,84%, Московской биржи — на 0,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,2%, «Магнита» — на 0,18%, «Норникеля» — на 0,11%.

Как объясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, поддержку нашим акциям оказало восстановление рынка энергоносителей, а также динамика западных площадок.

«Отметим, что в начале торгов индекс Мосбиржи смог подняться выше 3 700 пунктов, однако в дальнейшем продажи возобладали, что привело к компенсации части утреннего роста. И лишь ближе к концу сессии, на фоне позитивного открытия торгов в США и продолжения роста цен на нефть, российский рынок смог вновь предпринять попытку выхода выше сопротивления на уровне 3 690 пунктов. При этом уже завтра ситуация вновь может измениться и текущий отскок вновь сменится волной продаж на фоне сохранения страхов относительно распространения нового штамма коронавируса», — говорится в комментарии эксперта.

«Внешний фон улучшился, хотя по достоинству инвесторы это оценили только на старте сессии: к полудню импульс был потерян, на площадке остались только уверенные в себе покупатели», — описывает обстановку на рынке старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что «рынок поддержали иностранцы»: «Российский фондовый рынок проводил во вторник весьма вялую и осторожную торговую сессию, но с приходом нерезидентов вечером все оживилось».

«Нужно понимать, что коронавирусные страхи, как и геополитическая повестка, никуда не делись: они просто уже учтены в котировках», — делает оговорку Бодрова.

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