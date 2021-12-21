Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль несколько укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,95 рубля, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3 рубля (минус 28 копеек).

В ходе сессии было проведено 37,9 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 5,7 тыс. сделок с евро на 401 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,72—74,13 рубля за доллар и 83,21—83,67 рубля за евро.

«Поддержку национальной валюте смогла оказать динамика рынка энергоносителей, а также умеренный рост курсов валют развивающихся стран. Из внутренних факторов можно выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность», — объясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



При этом, несмотря на поддержку российской валюты со стороны внутренних факторов, более вероятным видится эксперту движение доллара в сторону отметки 75 рублей с учетом рисков ухудшения внешнего фона.