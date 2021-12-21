Подписан закон о защите пенсионных накоплений при их неправомерном переводе

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Как разъяснялось ранее, федеральным законом предусматривается обязанность страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, от которых пенсионные накопления граждан были неправомерно переведены другому страховщику, в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании восстановить на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода и удержанные в результате досрочного перехода средства пенсионных накоплений в полном объеме.



Кроме того, при признании судом указанного договора недействительным уплачиваемые негосударственным пенсионным фондом проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и ресурсы, направленные на формирование собственных средств такого фонда, направляются предыдущему страховщику, который в срок не позднее трех месяцев с 1 июля 2022 года восстанавливает средства пенсионных накоплений на индивидуальном лицевом счете или на пенсионном счете накопительной пенсии соответствующего застрахованного лица.