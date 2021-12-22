НБКИ: в ноябре россияне чаще подавали кредитные заявки на приобретение б/у автомобилей

Количество поданных кредитных заявок на покупку подержанных (б/у) автомобилей в ноябре 2021 года составило 365,6 тыс. единиц, а их доля превысила половину (53,6%) от общего числа заявок на автокредиты. Таковы данные НБКИ. Впервые в истории наблюдения за сегментом автокредитования более 50% от всех заявок на автокредиты было подано в предыдущем месяце — в октябре рекордные 54,1% от общего числа заявок на автокредиты пришлись на покупку б/у автомобилей.

Общее количество заявок на автокредиты в ноябре составило 681,8 тыс. единиц, увеличившись за год на 18,8%, но сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10%. Число кредитных заявок на подержанные автомобили за год выросло на 123,4%, а на новые авто — снизилось на 22,9%. По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитных заявок на б/у автомобили в ноябре снизилось на 10,7%, а на новые авто — на 9,1%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с конца прошлого года набрала силу тенденция по росту кредитных заявок на подержанные автомобили. Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто, пояснил эксперт.