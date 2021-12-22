После переобучения по нацпроекту новую работу получили почти 70% россиян

Успешно завершили переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 67,7 тыс. россиян, из них трудоустроились 39,8 тыс., что составляет 70%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе федерального проекта «Содействие занятости».

«В российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 участника федерального проекта «Содействие занятости» из 67 747, успешно завершивших обучение. До конца года количество трудоустроенных вырастет, так, в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили квалификацию 170 тысяч россиян», — рассказали в пресс-службе.

Обучение проходило в удаленном формате в 89 ведущих вузах страны, федеральным оператором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет.

«Наибольшее количество было трудоустроено в Пермском крае, Ставропольском крае, Нижегородской области, Республике Коми, Саратовской области, Омской области, Воронежской области, Приморском крае, Оренбургской области и Кировской области», — рассказали в пресс-службе.

В России, по данным Роструда, количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев. С октября 2020 года по октябрь 2021-го потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Российский бизнес говорит о дефиците квалифицированных сотрудников, спрос на них вырос в 2021 году, вместе с тем требования к сотрудникам будут расти, отметили в проекте.