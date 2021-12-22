Все новости

После переобучения по нацпроекту новую работу получили почти 70% россиян

22.12.2021 11:25
1 274
2 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Успешно завершили переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 67,7 тыс. россиян, из них трудоустроились 39,8 тыс., что составляет 70%. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе федерального проекта «Содействие занятости».

«В российские компании и в госсектор было трудоустроено 39 873 участника федерального проекта «Содействие занятости» из 67 747, успешно завершивших обучение. До конца года количество трудоустроенных вырастет, так, в 2021 году в рамках проекта обучились или повысили квалификацию 170 тысяч россиян», — рассказали в пресс-службе.

Обучение проходило в удаленном формате в 89 ведущих вузах страны, федеральным оператором проекта выступает Национальный исследовательский Томский государственный университет.

«Наибольшее количество было трудоустроено в Пермском крае, Ставропольском крае, Нижегородской области, Республике Коми, Саратовской области, Омской области, Воронежской области, Приморском крае, Оренбургской области и Кировской области», — рассказали в пресс-службе.

В России, по данным Роструда, количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, показатель не опускается ниже этого значения на протяжении шести месяцев. С октября 2020 года по октябрь 2021-го потребность в сотрудниках у российских предприятий выросла почти на 400 тыс. человек. Российский бизнес говорит о дефиците квалифицированных сотрудников, спрос на них вырос в 2021 году, вместе с тем требования к сотрудникам будут расти, отметили в проекте.

Минтруд России представил новую программу обучения безработных из наиболее уязвимых категорий населения на 2022 год. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

 15.12.2021 12:34

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям