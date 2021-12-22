Чернышенко предложил разработать третий пакет мер поддержки IT-отрасли в 2022 году

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере».
«Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли», — отметил вице-премьер.
Он также добавил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.
Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.06.09.2021 22:00