Все новости

Чернышенко предложил разработать третий пакет мер поддержки IT-отрасли в 2022 году

22.12.2021 13:13
985
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Третий пакет мер поддержки IT-отрасли целесообразно начать разрабатывать в 2022 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере».

«Считаю, если Совет Федерации нас поддержит, целесообразным в 2022 году приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли», — отметил вице-премьер.

Он также добавил, что совокупный эффект от первого и второго пакетов мер поддержки IT-отрасли уже превысил 49 млрд рублей.

Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

 06.09.2021 22:00

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям