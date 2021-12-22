Минфин разместил ОФЗ-ПД на 20 млрд рублей при спросе в 37 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 22 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 37,038 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,75% от номинала, средневзвешенная цена — 90,8123% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,49% годовых.