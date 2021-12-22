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Moody's подтвердило Всероссийскому Банку Развития Регионов рейтинг «Ba2»

22.12.2021 16:01
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Всероссийский Банк Развития Регионов

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги и рейтинговые оценки Всероссийского Банка Развития Регионов. В частности, базовая оценка кредитоспособности ВБРР подтверждена на уровне «ba3», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «ba2», долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как уточнятся, долгосрочные депозитные рейтинги ВБРР основаны на его базовой оценке кредитоспособности «ba3» и учитывают также высокую вероятность поддержки со стороны материнской компании «Роснефть».

Подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, крепкие позиции банка по кредитоспособности и ликвидности, с другой — высокую концентрацию в активах и пассивах и зависимость бизнеса и фондирования от контролирующей организации, следует из релиза.

Moody's констатирует, что банк продемонстрировал хорошие финансовые результаты и устойчивость во время недавнего экономического спада и имеет хорошие показатели качества активов. Доля проблемных ссуд в соответствии с МСФО уменьшилась с 1,9% на конец 2020 года до 1,6% на 30 сентября 2021-го, а их покрытие резервами увеличилось с 90% в 2019 году до 139% в III квартале текущего года. Хорошее качество активов поддерживается фокусом банка на кредитовании крупных российских корпораций — «голубых фишек», а также низкой долей наиболее уязвимых к пандемии коронавируса отраслей в портфеле.

В то же время бизнес-модель ВБРР обуславливает высокую концентрацию кредитного портфеля: на 20 крупнейших заемщиков приходится 66,7%. Кроме того, банк продемонстрировал существенный рост кредитования по итогам девяти месяцев 2021 года — на 25%.

В числе прочего в сообщении Moody's говорится, что позиция ВБРР по капиталу обеспечивает ему хороший запас для абсорбирования непредвиденных кредитных потерь, а в случае необходимости материнская организация сможет помочь вливаниями капитала.

Также отмечаются хорошие показатели прибыльности банка, на которые позитивно повлияли роспуск резервов, повышение комиссионного дохода и снижение стоимости фондирования благодаря существенному притоку средств на текущие счета.

При этом депозитная база ВБРР высококонцентрированная, но хороший запас ликвидности компенсирует риск волатильности депозитов. На конец сентября текущего года 35% клиентских депозитов приходилось на «Роснефть» и другие связанные стороны.

«Стабильный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка обусловлен его сбалансированным риск-профилем и ожиданиями Moody's, что финансовый профиль банка останется стабильным в ближайшие 12—18 месяцев, на что будут позитивно влиять устойчивая операционная среда, хорошие возможности банка по абсорбированию убытков и достаточный запас ликвидности.

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