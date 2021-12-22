Минфин разместил ОФЗ-ПД на 20 млрд рублей при спросе в 24,8 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 22 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса равнялся 24,898 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88,72% от номинала, средневзвешенная цена — 88,8553% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,45% годовых.