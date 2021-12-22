Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 746,75 пункта. Индекс РТС повысился на 1,81% до отметки 1 601,93.

Акции «Газпрома» подорожали на 2,28%, Московской биржи — на 1,79%, СберБанка — на 1,2%, МТС — на 1,15%, «Норникеля» — на 1,04%, «Магнита» — на 0,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,26%. Бумаги VK снизились в цене на 1,04%, «Яндекса» — на 0,69%, «Полюса» — на 0,25%.



Поддержку российскому фондовому рынку оказала динамика западных площадок, покупкам также способствовала стабилизация рынка энергоносителей, объясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«Сегодня на открытии российский рынок отыгрывал динамику цен на нефть и заокеанских площадок, продемонстрированную вечером вторника. В дальнейшем сработал технический фактор в виде закрытия коротких позиций в российских акциях по «стопам», что позволило нашим бумагам продолжить восходящую динамику. В результате индекс Мосбиржи смог выйти к максимумам прошлой недели. В случае если ему удастся их преодолеть, это станет сигналом к продолжению коррекционного роста, а целью движения вверх выступит отметка 3 850 пунктов. Пока же в силе сценарий дальнейшего снижения: рынок продолжает движение под долгосрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов прошлого года и пробитым 13 декабря, что говорит в пользу негативной динамики», — комментирует эксперт Банки.ру.

«Индекс Мосбиржи <…> продолжил отыгрывать рекордные цены на газ в Европе, вернувшись к линии повышательного тренда: заметным спросом второй день подряд пользовались уверенно восстанавливающиеся акции газовых компаний <…>, а также обновившая максимумы с сентября «Транснефть» <…>. Толкал индекс вверх и перепроданный финансовый сектор <…>, чему отчасти способствовали крепкий рубль (доллар закрепился ниже 74 рублей) и оживление спроса на долговом рынке», — пишет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Мы ориентируемся на рост индекса Мосбиржи к отметке 3 850 пунктов уже в ближайшие дни. Потенциал дальнейшего восстановления индекса Мосбиржи выглядит проблематичным из-за тонкого внешнего фона», — отмечает Жильников.



«Для смены краткосрочного тренда на восходящий рублевому индикатору понадобится закрепиться выше 3 800 пунктов, пока же повышение все еще носит коррекционный характер и проходит в условиях отсутствия санкционных новостей (хотя подобные угрозы и продолжают поступать)», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в среду преобладали покупки, при этом российский рынок показывал более уверенную динамику, получая поддержку во многом от повышения нефтегазовых бумаг. Инвесторы на данный момент ставят на первый план потенциальные экономические преимущества «Газпрома» и других добытчиков от ситуации на газовом рынке, но не стоит забывать и о напряженной геополитической обстановке и близости российских индексов к краткосрочным целям восходящей коррекции», — рассуждает Кожухова. «В четверг западные площадки проводят последние полноценные торги перед Рождеством, что может вызвать повышенную осторожность покупателей», — указывает она.

