Рубль немного подорожал к доллару и подешевел к евро по итогам основной валютной сессии

Рубль продемонстрировал разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,73 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,49 рубля (плюс 15 копеек).

В ходе сессии было проведено 37,9 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 8,9 тыс. сделок с евро на 582 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,6—74,5 рубля за доллар и 82,95—83,65 рубля за евро.

«Разнонаправленная динамика основных мировых валют вызвана подъемом пары евро/доллар на международном валютном рынке. При этом стабилизации цен на нефть у локальных максимумов и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров оказалось недостаточно для уверенного роста национальной валюты», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«С учетом того, что в ближайшие дни на западных площадках будет наблюдаться снижение активности игроков в преддверии длинных рождественских выходных, маловероятным выглядит существенное направленное движение в рубле, а наиболее вероятным сценарием выступает стабилизация доллара и евро у текущих значений», — прогнозирует эксперт Банки.ру.

«Высокие цены на энергоносители поддерживают российскую валюту, дополнительная опора наблюдалась со стороны аукциона Минфина по размещению ОФЗ: спрос на бонды вдвое превысил предложение. Риски: коронавирусная история и геополитика», — пишет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По мнению начальника отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, до конца года рубль может рассчитывать на спрос со стороны населения.

«Для рубля важным фактором остается геополитическая ситуация, однако в последнее время рынок по сути не получает новой информации в данном направлении, поэтому на торгах наблюдается определенная стабильность, а рубль выглядит относительно уверенным, несмотря на сохранение геополитической напряженности. До конца года российская валюта может рассчитывать на поддержку таких факторов, как увеличение рублевых расходов населения в рамках предпраздничной потребительской активности и усиление интереса к рублевым вкладам под влиянием роста ставок», — отмечает Кравченко.

