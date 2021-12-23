Средняя стоимость каско за год увеличилась на треть

Средняя стоимость полисов каско в III квартале 2021 года увеличилась до 35,1 тыс. рублей — за год рост составил 29,8%, пишут «Известия» со ссылкой на статистику ЦБ. Основными причинами стало удорожание новых авто, запчастей, ремонта и повышение количества страховых случаев, пояснили участники рынка.

По данным Банка России, несмотря на снижение продаж новых автомобилей и числа заключенных договоров автострахования на 11,2%, объем взносов по ним в III квартале вырос на 15,4%, до 54,8 млрд рублей.

В крупнейших страховых компаниях подтвердили подорожание полисов добровольного автострахования. В III квартале 2021-го средняя цена каско увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигла 71 тыс. рублей при стоимости автомобиля 3,5 млн рублей, рассказал руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Олег Шебанов. По его словам, основными причинами стали повышение стоимости запчастей и ремонта примерно на 10—15%, а также рост числа страховых случаев по сравнению с прошлым годом. При этом объем сборов компании по каско за аналогичный период увеличился на 65%.

Лента новостей ​Подорожание и дефицит новых авто и запчастей негативно отразились на автокаско Страховщики отмечают рост неудовлетворенности автовладельцев, имеющих полисы каско, от сотрудничества со страховой компанией. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов на пресс-конференции, посвященной презентации «Анализа состояния рынка страхования каско в России по итогам III квартала 2021 года».

09.12.2021 14:46

Средняя премия по новым договорам добровольного автострахования в III квартале 2021 года выросла на 20% по сравнению с соответствующим кварталом 2020-го и составила 61 тыс. рублей, сообщила директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина. Это связано с повышением стоимости автомобилей, запчастей и расценок на ремонтные работы, а также с увеличением доли премиальных транспортных средств в портфеле компании. При этом в прошедшем квартале было продано меньше полисов с полным покрытием. Количество заключаемых договоров каско продолжит снижаться до стабилизации ситуации на рынке новых машин, уверена она.

В ВКС не зафиксировали снижения числа продаваемых полисов, однако отметили рост цен на них на 14%, до 44,9 тыс. рублей, рассказал руководитель департамента управления страховым портфелем по каско компании Дмитрий Вишняков.

В компании «МАКС» повышение стоимости полиса в III квартале 2021-го составило 20—22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжающийся рост цен на новые автомобили тянет за собой весь рынок, включая подержанные машины. При продлении договора клиенты все чаще просили повысить страховую сумму из-за динамики цен, объяснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. По его словам, стоимость ремонта за этот период увеличилась на 10—50% в зависимости от бренда транспортного средства.

В прошедшем квартале также снизилась доля купленных полисов по новым авто и увеличился процент продленных договоров по б/у автомобилям, отметил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.